За локални виберанки приявени 1600 припатраче

КУЛА – На локалних виберанкох 29. марца, на 40 виберанкових местох, попри членох виберанкових одборох будзе и найменєй 1.600 припатрачох, пише портал „Razglas News”.

Зоз таким числом припатрачох, општина Кула место дзе ше обчекує просеково коло 40 особи на и коло виберанкового места, цо найвецей потераз нє лєм у тей општини, алє и у одношеню на други места дзе ше того дня отримую виберанки.

Кед ше поздава число припатрачох на боку студентох воно виноши вкупно 777 припатрачох, а з другого боку, актуална власц будзе мац 767 припатрачох. Же ше роби о членох провладових орґанизацийох заключене зоз скорейших локалних виберанкох и по тим же су члени Сербскей напредней странки и заняти у явних подприємствох, пише „Razglas News”.

Най здогаднєме, на локалних виберанкох у Кули участвую 5 лїстини: „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЧ – Кула наша фамелия!”, „Млади за Кулу”, „Глас младих општини Кула”, „ Руска лїстина – Русинска листа” и „Сербски либерали за желєну Кулу”.