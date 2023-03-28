За младих польопривреднїкох зоз Покраїни 200 милиони динари

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за польопривреду, лєсарство и водопривреду розписал Конкурс за додзельованє средствох за потримовку младим у руралних подручох за цо предвидзене 200 милиони динари. З тим пенєжом годно купиц машини и другу опрему за польопривредну продукцию.

Циль того конкурса то демоґрафске обновйованє руралних подручох АП Войводини и стимулованє младих же би оставали у валалох, односно же би ше врацели з городох на валал.

Безповратни средства за инвестициї до физичного маєтку польопривредних ґаздовствох мож достац до 90 одсто до вкупно прилаплївих трошкох инвестициї, а по єдней прияви мож достац найвецей милион и пол динари, а найменєй 500 тисячи динари.

Право на спонукнуце маю физични особи од 18 до 40 рокох, котри першираз уписани до Реґистру польопривредних ґаздовствох як ношителє польопривредного ґаздовства после 1. априла 2022. року и хтори нє витворйовали право на спонукнуца.

Млади польопривреднїки безповратни средства годни вихасновац за набавянє пластенїкох, системи за наводньованє и опреми за фиксни огради и електрични огради за пажицу, за набавянє машинох и опреми за пририхтованє статковей покарми у секторе млєка и меса, як и за машини и опреми за рукованє и превоженє гною…

Безповратни средства ше будзе виплацовац – авансно 75 одсто од законтрачених средствох по заключованю контракта, а 25 одсто законтрачених средствох будзе ше виплацовац после реализованей инвестициї зоз роботного плану (уключуюци и особне участвованє од 10 одсто и ПДВ), после того як хаснователь безповратних средствох доручи до Покраїнского секретарияту документацию.

Детальни информациї о тим Конкурсу опатьце на ЛИНКУ