За наводньованє 370 милиони

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство розписал Конкурс зa додзельованє безповратних средствох за набавку опреми и системох за наводньованє и опреми за злєпшанє водового, воздушного и цеплотного режима рошлїнох у АП Войводини за 2024. рок.

Циль конкурса звекшанє обрабяцих поверхносцох под опрему и системами за наводньованє як и защита жеми од мразу и коровча у секторох овоци, заградово рошлїни, винова лоза, квеце и други польопривредни култури.

Можу конкуровац реґистровани ґаздовства и польопривредни подприємста за софинансованє набавки опреми за наводньованє, пумпох и опреманє студньох, а вецей здружени ґаздовства за залїванє вельких поверхносцох зоз системами типа „ренджер”, „центер пивот”, „корнер пивот” и „линеар”.

Мож конкуровац и за материяли за закриванє заградарских, овоцарских и винїцарских културох и квеца, як цо аґротекстил, аґрил и малч фолиї и друге.

Будзе додзелєне вкупно 370 милиони динари, максимална сума безповратних средствох по єдней прияви 7.700.000 динари. Минимална сума по єдней прияви 21.000, а будзе ше розпатрац лєм прияви чия прилапююца вредносц трошкох инвестициї 35.000 и вецей.

Конкурс отворени по 24. май.

Цали текст Конкурса мож превжац зоз тей интернет адреси.