ДружтвоРутенпресТексти

За нєшка наявене виключованє струї

автор Ан. Медєши
автор Ан. Медєши 142 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пре плановани роботи на електричней мрежи, нєшка 20. марца, од 9 по 13 годзин з часу на час, у дзепоєдних улїцох у Руским Керестуре, будзе виключованє електричней енерґиї, явене зоз Електродистрибуциї.

Виключованє струї наявене у шлїдуюцих улїцох:

Русинска 75-161, 42-150 и бч

Ленїнова 2-100, 3-105, 125-149

Кратка 1-13 и 4-10

Роботнїцка 1-31 и 2-24

Йовґена Сопки 1-61 и 2-60

Сримского фронту 2-36 и 1-41

Янка Тота Боґмека 2-48 и 1-63 и бч

Иву Лоли Рибара 1 и 54-78, 59-93

Треца 19

Сримска бч

Беґельска 3-17 и 24-46

Рибарска 1 и 2-4

Маршала Тита 79

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

На нєдзелю Општинска смотра рецитаторох

На пияток концерт Центра тамбуровей култури Нови Сад

Нєшка почала яр

Огньогасцом потребни донациї за оправку моторa на камиону

На нєдзелю буду пошвецени багнїтки