За нєшка наявене виключованє струї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пре плановани роботи на електричней мрежи, нєшка 20. марца, од 9 по 13 годзин з часу на час, у дзепоєдних улїцох у Руским Керестуре, будзе виключованє електричней енерґиї, явене зоз Електродистрибуциї.
Виключованє струї наявене у шлїдуюцих улїцох:
Русинска 75-161, 42-150 и бч
Ленїнова 2-100, 3-105, 125-149
Кратка 1-13 и 4-10
Роботнїцка 1-31 и 2-24
Йовґена Сопки 1-61 и 2-60
Сримского фронту 2-36 и 1-41
Янка Тота Боґмека 2-48 и 1-63 и бч
Иву Лоли Рибара 1 и 54-78, 59-93
Треца 19
Сримска бч
Беґельска 3-17 и 24-46
Рибарска 1 и 2-4
Маршала Тита 79