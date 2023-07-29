За оправку шоферки мож ше явиц ище до пондзелку

РУСКИ КЕРЕСТУР – Орґанизована акция оправяня склох на шоверкох, хтори очкодовани од каменцу у нєпогоди 13. юлия, будзе тирвац ище на пондзелок, та кажде кому треба тота услуга може ше до пондзелку явиц до Огньогасного дому або дакому од членох Добродзечного огньогасного дружтва (ДОД).

Услуги оправки уж скоро два тижнї окончує фирма зоз Земуну, оправки ше окончує у Огньогасним доме, а потераз ше каждодньово за услугу явяли коло дванацецеро власнїки превозкох з розбитима склами.

Тоту орґанизовану роботу порушали двоме члени ДОД, Саша Фаршанґ и Зоран Илич, и як за Рутенпрес гварели, на идею пришли понеже нєпогода залапела цали Заходно-бачки округ, та було чежко зоз околних местох дойсц до авто-сервису чийо роботнїки геверни. Фаршанґ и Илич теди одлучели привесц фирму зоз Земуну до Керестура, и так олєгчац бриґу коло одвоженя превозки на оправку своїм согражданом.