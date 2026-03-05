За Осми марец будзе концерт бенду „Women power”

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагодни Дня женох, членїци двох керестурских бендох Горуци кромплї и Кромпльочки, у обєдинєним музичним составе под назву Women Power отримаю концерт на соботу, 7. марца у Дзешатки, у Доме култури.
У составе бенду Women Power – Михаела Брекайло (буґни), Адела Мецек (бас ґитара), Емилия Мудри (ґитара), Кристина Русковски (клавир), Ана Мария Сопка (вокал), Доротеа Рамач (вокал), Кира Пап (вокал) и Хана Будински (вокал).
Попри музики, орґанизаторе наявюю и представянє поезиї двох поетесох – Михаели Еделински и Адрияни Фейди.
На истим месце и у исти час здруженє гражданох Пакт Рутенорум (Pact Ruthenorum) отрима виставу малюнкох рускокерестурских малярох и маляркох.
Програма почнє на 18 годзин у Дзешатки, уход шлєбодни, а з тей нагоди орґанизаторе поволую шицких присц потримац млади уметнїци.