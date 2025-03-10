За Осми марец могло купиц и кнїжки НВУ „Руске словоˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – И того року, центер валала на Медзинародни дзень женох, 8. марца, бул прикрашени з рижнима фарбами квецох, а тарґовци понукли рижнородни дарунки хтори того дня углавним хлопи, куповали женом.

Так на коло 15 штандох могло купиц рижни файти квеца крашнє запакованих, хижне квеце у черепчку, козметику, креативни аранжамни, прикраски и сувенири, а медзи тарґовцами свой штанд мало и НВУ „Руске словоˮ зоз своїма кнїжками.

Тарґовци того дня були задовольни зоз количеством роби хтору предали, а по їх словох, нє мале число дарункох, звичайно квецох, попредали и дзень пред Осмим марцом.