За Перши май у природи

ДЮРДЬОВ – Медзинародне швето роботи, 1. май гражданє Дюрдьова найчастейше преславюю у природу, та так було и того року понеже и хвиля послужела.

Младши швето преславели коло Старей Тиси у дюрдьовским хотаре у лєшику дзе ноцовали у тракторских приколицох на слами, у шатрох або на салашу, а тиж так нащивени бул и банатски бок Старей Тиси дзе ше найвеце пекло роштиль у шпацирало коло рики.

Даєдни заш лєм остали у валалє, та на дворе пекли роштиль або варели котлїк и так шє дружели. Даєдни Дюрдьовчанє одпутовали до другого городу або валалу углавним коло води, або на даєден з позантших погосцительних салашох, а менше число валалчанох одпутовали до иножемства на вилєт або тот дзень вихасновали за одпочивок у Спа-центру або на завартим базену на Фрушкей гори або у Мадярскей.

Старши ґенерациї углавним найволя буц у природи и одпочивали, слунковали ше на Єґрички у Жаблю, або влапали риби на даєдним з каналох у жабельским хотаре.