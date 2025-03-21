За правду и одвичательносц

Наймасовнєйши соботови протест у Беоґрадзе, хтори провадзел цали швет, протест студентох и цивилного дружтва, хтори нє повязани анї з єдну политичну партию и нє ма вожда, ма намиру створиц алтернативне дружтво у одношеню на тото цо видзиме нєшка вшадзи коло нас. Роби ше о ґлобалним руху хтори обачени як у нашим реґиону, так и ширше, та прето потримовку студенти доставаю и зоз швета.

Беоґрадски протест „15 за 15” у орґанизациї студентох, хтори уж 4 мешаци блокираю факултети ширцом по Сербиї, бул претаргнути пре безпечносц учашнїкох, алє вони после того протесту поручели же нє конєц, же їх вимоги нє сполнєни и же „власц вихасновала остатнї адут, алє же им остало ище три шпили”. Кажди дзень вше вецей заняти з рижних фахох штрайкую, як потримовка студентским вимогом.

Найвекши упечаток протеста у Беоґрадзе тот же то бул наймасовнєйши сход у Сербиї по тераз, а зоз числами ше лицитовало од сто тисячи по милион людзох, на котрим участвовали людзе зоз шицких часцох нашей держави, без огляду же автобусни и гайзибански транспорт бул застановени. Други упечаток протеста тот же студенти на час зопарли инциденти, бо кед ше почали случовац, вони познїмали свойо флуоресцентни лайбики и претаргли протест. У отримованю мирних протестох помогли им ветеранє, байкере, польопривреднїки и народ.

Студенти од початку гуторели же 15. марец нє дзень Д, и же конєц будзе теди док вони поведза же конєц, а то будзе теди док ше сполнї їх вимоги. Студенти, вшелїяк, були порихтани всоботу вечар сообщиц нови план,

алє протест бул нагло претаргнути. У Краґуєвцу сообщене Сретеньске писмо, у Нишу Студентски едикт, а у чаше пред нами учуєме и цо студенти сцели

сообщиц на Беоґрадским протесту.

Студенти промовую нови вредносци, солидарносц, дух заєднїцтва, боря ше за достоїнство и правду, за чесносц и зложносц, за миролюбивосц, и ширя любов и надїю. Зоз красу младосци и щиросцу, зоз красним воспитаньом, зоз позитивну енерґию вони вимагаю лєм же би институциї робели свою роботу, алє и функционалну державу у котрей жадаю остац жиц. Вони ходзели пешо воздлуж и попрейґа през цалу Сербию, як дакедишнї апостоли, и рознєсли вистку о тим за цо ше закладаю и цо сцу, уж кед то нє можу през медиї з националну фреквенцию.

Беоґрадски протест бул фестивал демократиї, гевтей жридловей, античней, правей демократиї, бул то наймасовнєйши протест як коруна вецеймешачних блокадох котрих було на стотки, протест у котрим людзе вєдно зоз студентами вимагали владанє права и одвичательни демократски институциї. Систему мож и муши ше ю пременїц, и анї єден поєдинєц нє шме буц понад правду, закон и институцию.

Инциденти хтори ше случовали на тим уж историйним протесту нє преросли до нєшору, а хаснованє нєидентификованого соничного оружия, хторе шири панїку и нємир, ше будзе мушиц виглєдац и утвердзиц одвичательносц. Хаснованє такого оружия у наших законох по нєшка нє реґуловане. Пре тот инцидент, петицию о медзинародним виглєдованю виновнїка за тот акт подписали уж пол милиони гражданє, з оглядом на тото же ше зоз здравственима проблемами явело вельке число людзох.

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