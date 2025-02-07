У Новим Садзе, 1. фебруара, отримани єден з найвекших протестох у новшей историї того городу. Город 1. фебруара означує свой родзени дзень, кед достал статус шлєбодного варошу и нове мено котре и нєшка ноши. И, нїґда по тераз Нови Сад за свой родзени дзень нє мал телїх госцох як того року, кед беоґрадски студенти пришли пешо ше придружиц новосадским студентом и отримац три блокади на трох мостох. Моцну символику академска заєднїца сцела послац после трох мешацох як спадла стреха на реконструованей Гайзибанскей станїци у Новим Садзе, дзе погинули 15 особи, медзи котрима и дзеци, а двойо чежко покалїчени.

Студенти були дочекани на мосту Дуга емотивно и велїчествено нє лєм од новосадских студентох, алє и вельочислених Новосадянох. Їх витирвалосц у борби за правду и правну державу, їх медзифакултетске сотруднїцтво и орґанизованосц помкли гранїци ґу общому интересу. Каждодньово ошвицую траґедию на петнацминутових протестох и тото шветло унапрямели на тих котри муша одвитовац за препущеня. Гречески филозоф Платон пред 2500 роками гварел же правда жиє у шерцох чесних людзох. И праве у тих студентох, у тих младих людзох дурка шерцо за правду.

Вони порихтани свойо студиї одложиц пре общи интерес и рескираю нє лєм свой час, алє и свою сиґурносц, а тоти нови парадиґми, за котри ше закладаю, мотивую широки дружтвени пасма хтори их потримую и тота потримовка ше з дня на дзень вше вецей шири. Їх вимоги деблокирац институциї, а їх протести врацели страцене чувство медзилюдскей солидарносци, и цо найважнєйше консолидована нова парадиґма – за правду тераз, ту и такой – та так студенти на своїх протестох нєпреривно крича – Сцеме правду!

Їх вимоги нє политични, вони нє валяю власц, лєм вимагаю же би ше утвердзело и поведло правду о нєщесцу у Новим Садзе. И прето нє мож було розєдинїц тот студентки рух, анї подкупиц, анї облациц, анї виполитизовац. Студентом ше удало зачувац од уплїву политичних странкох, без водьства, з нєпоштредну демократию заєднїцки одлучую на своїх пленумох о шицких акцийох з векшину гласох.

За 15 жертви у каждодньовей петнацминутовей громкей цихосци, хтора ше чує ширцом по Сербиї, бо протести отримани у вецей як 200 местох, вони вимагаю коренїти пременки, абсолутну демократию, гоч то можбуц и утопия. Вимагаю нови и лєпши швет, без национализма, без нєчесносци, без насилства.

И кажде з нас як родитель, як родзина, як баба або дїдо, як сушед, як приятель, як професор ма даєдного студента. Прето велї емотивно реаґовали, раз плачуци, а раз з ошмихом потримуюци студентох на новосадским протесту. И праве тоти поциснути емоциї, хтори нараз вишли на шветло дня, ключни упечаток з новосадского протесту.

Блокади мостох у Новим Садзе закончени, як и єден з наймасовнєйших протестох у тим городу. Студенти новосадского Универзитету вєдно зоз своїма професорами були добри домашнї и удало ше им орґанизовац огромни протест, на вецей локацийох у городу, без инциденту.

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