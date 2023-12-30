За Сеґедийових назберане пенєжи и на парохиї и прейґ Каритасу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вирнїки парохиї св. отца Миколая у Руским Керестуре, точнєйше 44 фамелиї, зоз прилогох на парохиї и прейґ Каритасу, за помоц Сеґедийовей фамелиї, хторей початком новембра горело обисце, назберали кус вецей як 70.000 динари.

У тей суми, Сеґедийовим купени пец, цегелки и ламинат, док приватни привреднїк з валалу подаровал и ПВЦ столарию.

Здогаднїме, у Керестуре порушана нова гуманитарна акция за помоц Уни Вуканац зоз Червинки хторей дияґностификована спинална мускулова атрофия тип 1.

Малей Уни мож помогнуц на уж познатих локацийох, як цо – предавальня „Тренд биˮ, кафич „Мала оазаˮ, ЯКП „Рускомˮ, предавальня „Виславски делови Мˮ, „Транспортни центер Ковачˮ дзе поставени шкатули за добродзечни прилог.

Окрем шкатулох на спомнутих локацийох, за Уну Вуканац отворени и жиро-рахунки на котри мож донирац пенєж:

динарски: 160-6000001528240-34

девизни: 160-6000001535474-60

IBAN: RS35160600000153547460

SWIFT/BIC: DBDBRSBG

А пенєж мож уплациц и прейґ СМС порученя у хторим треба написац 87 и послац на число 3800 (цена порученя 200 динари).