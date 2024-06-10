На Гуманитарним базару назберане коло 220 тисячи динари (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Гуманитарним базару, отриманим вчера у центру валала, Керестурци назберали кус менєй як 220.000 динари хтори буду доновани за трошки лїченя Уни Вуканац зоз Червинки. Базар отримани по други раз, а орґанизовала го ґрупа младих приятельох зоз Руского Керестура.

Нащивительом з тей нагоди були понукнути рижни продукти и ваучери, пенєж могло положиц и до шкатулох, а шицки достати средства прешлїдзени за лїченє дзивчеца. Попри ваучерох, углавним за козметични услуги, на предай були понукнути и колачи, бависка, козметика, кнїжки, шмати, квеце у черепох, рижни прикраски за обисце, табуреи, та и услуга заплєтаня украсних пантлїкох дзвичатом до власох, а по словох єдней зоз орґанизаторкох Николини Зорич вецей як 40 особи даровали свойо продукти за помоц дзивчецу зоз нашей општини.

За лїченє Уни Вуканац, здогаднїме, и прешлого року зберани пенєжи на истим базару, а понеже дзивче хорує од чежкей хороти, спиналней мускуловей атрофиї тип 1, за хтору потребни вельки финансиї, орґанизаторе ше и того року одлучели праве єй обезпечиц помоц. Ґу тому, Унова мац самохрана и попри нєй ма ище двойо дзеци.

Ґрупа приятельох хтора и того року орґанизовала базар и на тот способ указала дзеку помогнуц безпомоцним то – Николина Зорич, Сабина Планчак, Ваня и Филип Петковичово, Андрея и Серґей Югиково, Мария Малацко, Владимир Рац, Настася Надь и Невена и Борис Гардийово.