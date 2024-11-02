За вецей припаднїкох меншинох у полициї

БЕОҐРАД – За представительох Националних совитох у Сербиї, 30. октобра, Орґанизация за Европску безпечносц и сотруднїцтво – ОЕБС, орґанизовалa сход з представителями Министерства нуканшнїх дїлох (МНД). Тема була пракса и процедури МНД при вибераню кандидатох з меншинских заєднїцох за основну полицийску обуку. На сходу участвовали и представителє Националного совиту рускей националей меншини (НСР).

Наш совит на сходу представяли предсидателє НСР Йоаким Рац и його Вивершного одбору НСР Желько Ковач, вєдно з представителями векшини Националних совитох у Републики Сербиї.

Сход иницировали ОЕБС – мисия у Сербиї и Совит Европи котри нашей держави зауважели факт же єст мале число припаднїкох полициї, а тиж и у єй огньогасно-ратовацких єдинкох зоз шорох припаднїкох нациналних меншиох.

О процедури приманя кандидатох на обуку за тоти два профили котри у инґеренциї Министерства нукашнїх дїлох, бешедовали компетентни особи – помоцнїк началнїка Центра за основну полицийну обуку у Сримскей Каменїци Неманя Радович, и заменїца началнїка Националного тренинґ центру за позарядово ситуациї Сладяна Милойкович.

Од Националних совитох вони глєдаю потримовку же би у своїх заєднїцох на даяки способи потримали промоцию тих службох, за котри можу конкуровац особи котри закончели штредню школу и маю од 19 до 30 роки. Хто ше прияви на конкурс муши под шифру прейсц даскельо елиминацийни тести з котрима ше преверює нєобходна психо-физична способносц за таки професиї, а муши мац и функционалне знанє сербского язика.