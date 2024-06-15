За виборну наставу руского язика єст заинтересованих

СУБОТИЦА – Представителє Националного совиту Руснацох и його Одбору за образованє 12. юния нащивели Дружтво Руснацох у Суботици зоз цильом же би ше побешедовало з родичами чийо дзеци, од септембру буду ходзиц на виборну наставу руского язика. Односно, же би ше подробнєйше утвердзело план отримованя виборней настави руского язика у тим городзе.

На сходу, окрем предсидательох Националного совиту и його Вивершного одбору, Йоакима Раца и Желька Ковача, та предсидательки Одбору за образованє Олени Папуґа, присуствовали и члени Дружтва Руснацох як и родичи, за тераз, дзевецерих приявених дзецох.

Зоз родичами найвецей бешеди було о подробносцох коло того у хторей школи ше будзе отримовац наставу, а зоз Школску управу ше увидзи датум отримованя настави, кельо будзе возросни ґрупи и кельо годзини тижньово ше наставу будзе отримовац.

Хвильково за наставу єст заинтересовани дзевецеро дзеци, возросту од 1. по 8. класу основней школи, а wst можлївосцi же ше число заинтересованих дзецох и звекша.

Здогаднєме, прерва отримованя виборней настави руского язика у Суботици тирва уж велї роки, од пензионованя потедишнєй наставнїци руского язика Наталиї Ґрунчич.