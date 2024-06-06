За викенд 51. „Петровски дзвон“

ПЕТРОВЦИ (ГОРВАТСКА) – На пияток и соботу, 7. и 8. юния будзе 51. централна манифестация култури Руснацох Републики Горватскей „Петровски дзвон 2024“, а з нагодни означованя 175. Рочнїци рускей школи у Петровцох, 120. Рочнїци Идилского венцу „З мойого валала“ др Гавриїла Костельника и 20. Рочнїци КД Руснацох и Українцох „Рушняк“ Риєка ПҐЖ.

Пияток, 7. юния, пополадню на 18:30 годзин у Етноґрафскей збирки у Петровцох будзе отворена вистава малюнкох Владимира Провчия. Потим у Доме култури на 19 г будзе промоция кнїжкох: „Думки з Дунаю“ ґрупи ауторох, „Фарби живота“ Владимира Провчи, „Як пони виратовал Крачун“ авторки Ивани Бики, „Писнї зоз прискринки“ Нади Павлин Батакович, „Присловнїки у руским язику“ Оксани Тимко Дїтко и „Шлїдом“ авторки Агнетки Костелник Балатинац.

После промоцийох, ушлїдзи Литературно-музични вечар Руснацох РГ з нагоди спомнутих рочнїцох, а учашнїки на програми писателє, КУД „Яким Гарди“ Петровци хлопска шпивацка ґрупа и госцуюци фолклорни ансамбл „Ровна“ Сланске Нове Место зоз Словацкей.

Соботу, 8. юния на 18 г у амфитеатру на отвореним будзе Смотра музичней и фолклорней творчосци Руснацох РГ „Петровски дзвон 2024“. Учашнїки програми буду руски дружтва зоз Риєки, Заґребу, Винковцох, Райового Села, Петровцох, Вуковару, Миклошевцох, Осиєку, а госцуюци ансамбли КУД „Томислав“ Церна, КУЗ „Напредак“ Подравски Подґайци, Матица словацка Марковац СКУЗ Франьо Страпач, Здруженє Нємцох и Австриянцох Вуковар „Дреи Розен“, „Ровна“ Словацка и КУД „Дюра Киш“ зоз Сербиї.

Орґанизаторе 51. Централней манифестациї култури Руснацох РГ „Петровски дзвон 2024“ Союз Русинох РГ и КУД „Яким Гарди“ Петровци, а под покровительством Совиту за национални меншини РГ и зоз финансийну потримовку Вуковарско-сримскей жупаниї и Општини Боґдановци.