За викенд буду „Дравски габи”

ОСЄК (ГОРВАТСКА) – На соботу, 6. децембра на 16 годзин у Просвитно-културним центру Мадярох Републики Горватскей (РГ), Дринска улїчка 12а, отрима ше 21. Стретнуце хорох и шпивацких ґрупох Русинох РГ Дравски габи.
Манифестация Дравски габи основана 2005. року, а перша отримана 4. децембра истого року. Задумка була же би то було стретнуце хорох и шпивацких групох Руснацох зоз цалей Горватскей. Сцело ше указац руску шпиванку, розменїц искуства и дружиц. Попри руских дружтвох, домашнї ше остараю же би було и єдно госцуюце дружтво. Манифестацию ше вше отримує першей соботи у децембру як дарунок Руснацох городу Осєку за його родзени дзень.
Орґанизатор 21. Дравских габох КУД Руснацох Осиєк, а зоз финансийну потримовку Совиту за национални меншини РГ.