За викенд будзе Фестивал малих сценских формох

НОВИ САД – Традицийни 23. Руски фестивал малих сценских формох – Дюра Папгаргаї, ше отрима 5. и 6.децембра у просторийох Словацкого културного центру Павел Йозеф Шафарик.

У рамикох Фестивалу будзе орґанизована вистава малюнкох зоз XX Подобовей колониї Стретнуце у Боднарова – Ґосподїнци 2024, и промоция кнїжки Масонка 2, хтора видата як зборнїк драмских текстох зоз остатнїх 10 рокох Фестивалу. Обидва вечари после представох будзе орґанизовани округли стол зоз тему Театер – сучасни спокуси.

На Фестивалу буду виведзени два госцуюци представи.

На пияток, 5. децембра КУД Яким Гарди Петровци, Република Горватска госцую зоз представу Мам я мужу и милого.

На соботу, 6. децембра представу Ковалє, порихтал драмски ансамбл Словацкого театру Владимир Гурбан Владимиров зоз Старей Пазови.