За викенд будзе вистава дробних животиньох

КУЛА – Здруженє за защиту и одхов дробних животиньох „Кула” орґанизує 49. Медзигородску виставу дробних животиньох у Кули. Вистава будзе отримана 4. и 5. новембера 2023. року у гали Основней Школи „Петефи бриґадох”.

На соботу вистава будзе од 7 по 19 годзин, док на нєдзелю будзе тирвац од 7 до 12 годзин у дворе школи дзе потим будзе и берза дробних животиньох, а после 12 годзин будзе додзельованє припознаньох зоз чим будзе и конєц вистави.

И того року нащивительох обчекую и штанди здруженя женох зоз териториї општини Кула зоз своїма продуктами.

Орґанизаторе тогорочней вистави то Здруженє за защиту и одхов дробних животиньох „Кула”, а покровителє општина Кула и Туристична орґанизация општини Кула.