За викенд будзе заварта драга медзи Червинку и Кулу

КУЛА – Наиходзацого викенду, 1. и 2. новембра за транспорт будзе цалком заварта драга медзи Червинку и Кулу, цо часц драги од Зомбора по Кулу.

Спомнуте обвисценє преноши локални медий Ку-медия, далєй ше наводзи же о спомнутим завераню драги явносц обвисцели подприємства котри робя ревитализацию тей драги, а то „Войпут”, „Пут-инвест” и „Екстра ауто транспорт”.

Драга будзе заварта од соботи рано од 3 годзин, по нєдзелю рано до 5 годзин. Як алтернативна драга урядово предложене же би то було Кула–Бачка Тополя–Бачки Соколац–Кляїчево–Червинка котра виноши коло 50 километри. Блїзша драга котра нє наведзена то Кула–Руски Керестур–Крущич–Червинка котра длугока 27 километри.

Най здогаднєме, державна драга од Зомбора по Кулу, 1Б15 ше реконструує од єшенї 2024. року, а законченє роботох предвидзене у октобру 2026. року. У роботох плановане улїванє нового асфалту, нових дражкох за бициґли, яркох и одводней мрежи, як и комплетного явного ошвиценя.