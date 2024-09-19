За викенд Фестивал ґастрономиї „Смаки Войводини”

НОВИ САД – У Лиманским парку 21. и 22. септембра будзе отримани Фестивал ґастрономиї „Смаки Войводини”. И того року продукователє домашнїх єдлох и напою зоз Войводини виложа свойо продукти.

Окрем мисиї пестованя и промоциї войводянских продуктох и ресторанох хтори понукаю єдла по традицийних рецептох, и на осмим виданю того фестивала буду интересантни роботнї и рижни провадзаци програми.

Годно коштовац и купиц рижни войводянски специялитети: кулену, шунки, колбаси, рижни файти сира, домашнї резанки, куґлофи, колачи на квасу и рижни лакотки.

За музичну програму у Лиманским парку задлужени Александар Дуїн. Дзецински шорик ма тему: ,,Жовкасте, жовкастейше, жовте, найжовтейше”, а дзеци буду мальовац слунечнїк, мишиц хлєб, алє и прескаковац порвазчок, и обеговац ше у мехох.

Фестивалска програма, обидва днї почнє на 12 г и будзе тирвац до 20 годзин, а уход ше нє наплацує.