На ютре у Вербаше Хорски фестивал „Карпати”

ВЕРБАС – У просторийох Културно-просвитного дружтва „Карпати” у Вербаше на соботу, 14. септембра, будзе традицийна манифестация хорского шпиваня, котра того року будзе отримана по штернасти раз.

На Хорски фестивал „Карпати” наступя домашнї Хор КПД „Карпати” з Вербасу, Хор Грекокатолїцкей парохиї святих апостолох Петра и Павла и Руского културного центра Нови Сад „Гармония” з Нового Саду, Хор „Дюра Киш” зоз Шиду, Хор КПД „Драґутин Драґен Колєсар” з Бачинцох, Дом култури Руски Керестур и Дружтво Руснацох зоз Суботици.

Манифестацию потримали Национални совит рускей националней меншини, Одбор за културу НСР, Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами и Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, Завод за културу войводянских Руснацох и Општина Вербас.

Хорски фестивал почнє на 18 годзин у просторийох Дружтва у Вербаше.