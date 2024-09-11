КултураРутенпресТексти

За викенд Хорски фестивал „Карпати” у Вербаше

автор Ол. Русковски
автор Ол. Русковски 3 Опатрене

ВЕРБАС – У просторийох Културно-просвитного дружтва „Карпати” у Вербаше на соботу, 14. септембра, будзе традицийна манифестация Фестивал хорского шпиваня, котра того року будзе отримана по штернасти раз.

На Хорским фестивалу наступя домашнї Хор КПД „Карпати” з Вербасу, Хор Грекокатолїцкей парохиї святих апостолох Петра и Павла и Руского културного центра Нови Сад „Гармония” з Нового Саду, Хор „Дюра Киш” зоз Шиду, Хор КПД „Драґутин Драґен Колєсар” з Бачинцох, Дом култури Руски Керестур и Дружтво Руснацох зоз Суботици.

Манифестацию потримали Национални совит рускей националней меншини, Одбор за културу НСР, Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами и Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, Завод за културу войводянских Руснацох и Општина Вербас.

Фестивал хорского шпиваня почнє на 18 годзин у просторийох Дружтва у Вербаше.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Нагадує ше богата програма на преслави Националного швета

Нова управителька Фондациї Рутенорум Сенка Мученски

Женска шпивацка ґрупа на Манифестациї „Днї Евроспкого културного...

Мож ше приявиц учиц китайски язик

Предклад за розришенє предсидателя СО Кула нє достал...