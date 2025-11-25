За викенд ювилейна 15. Коцурска чутка

КОЦУР – На схадзки Орґанизацийного одбору ювилейного 15. Медзинародного фестивалу гумору и сатири Коцурска чутка / Куцурски клип / Kuczorai Csutka / Kucura Corncob котри будзе отримани за викенд, 29. и 30. новембра, утвердзена комплетна програма.

Першого дня, на соботу, 29. новембра, на 10 годзин у Малей сали Месней заєднїци Коцур отрима ше 5. схадзку Форума русинскей младежи. Задлужени за реализацию тей провадзацей програми предсидатель Форума младих Рускей матки Срдян Ґовля.

Госци за Коцурску чуточку и Коцурску чутку буду привитани у Огньогасним доме Коцур. На 14 годзин будзе отверанє Кукуричного етно стола котри приготовя членїци Активу женох КУД Жатва, а на 15 годзин плановани початок Коцурскей чуточки у Велькей сали Дома култури. Наступя члени секцийох Дружтва Руснак з Горватскей, будзе представени и еколоґийни часопис за дзеци Чуваре ровнїни, як и преглашенє лауреата Руского витяза за найлєпшу сказку.

На 16 годзин заказани початок Централней манифестациї Коцурска чутка, а у тей часци програми буду преглашени лауреати у пейцох гумористично-сатиричних катеґорийох, лауреат Награди Соцки и продукователь найдлугшей чутки рока 2025. Тиж, публики буду премиєрно представени два гимни Коцурскей чутки, на руским и сербским язику, як и найновша кнїжка КПД ДОК – Нови Сад и Рускей матки Єднаки зме Милана Добровольского Ранчера. На промоциї буду бешедовац и рецензентка мр Гелена Медєши и рецензент проф. Др Михайло Фейса. После програми на 18 годзин плановане друженє у просторийох ДОД Коцур.

Други дзень Коцурскей чутки пошвецени здогадованьом. Плановани предполадньови Шаховски мемориялни турнир будзе отримани даскельо тижнї познєйше, док ше створя условия, а пополадньова часц програми пошвецена єдному зоз сновательох Фестивалу Александрови Деветакови и будзе отримана у просторийох валалскей Библиотеки на 17 годзин.

Уход на шицки програми Фестивала безплатни.