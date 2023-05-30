За викенд мото стретнуце у Коцуре

КОЦУР – З нагоди 17. родзеного дня коцурского Мото клуба „Пеґасус”, уж традицийне мото стретнуце будзе отримане на пияток и соботу, 2. и 3. юния, у дворе просторийох клуба при стадиону Фодбалского клубу „Искра”.

И тогорочне мото стретнуце будзе тирвац два днї, а домашнї обчекую числених госцох зоз жеми и иножемства.

Стретнуце будзе провадзене зоз наступами числених рок ґрупох. Пияток за шицких нащивительох будзе грац „Rock trajanja”, а на соботу будзе отримани концерт ґрупох „BB blues bend” и „Rokstarza”.

Домашнї поволую шицких заинтересованих, уход шлєбодни як и каждого року, а байкером будзе порихтане и безплатне єдзенє обидва днї.