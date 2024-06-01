За викенд у Коцуре Mото стретнуце

КОЦУР – З нагоди 18. родзеного дня коцурского Мото клуба „Пеґасус”, уж традицийне Mото стретнуце будзе отримане на пияток и соботу, 31. мая и 1. юния, у дворе просторийох клуба при стадиону Фодбалского клубу „Искра”.

И тогорочне мото стретнуце будзе тирвац два днї, а домашнї обчекую числених госцох зоз жеми и иножемства.

Стретнуце будзе провадзене зоз наступами числених рок ґрупох. Пияток буду грац ґрупи „Žig” и „Afterburn”, а на соботу будзе отримани концерт ґрупох „Fisherman and crocodiles” и „Rock Trajanja”.

Домашнї поволую шицких заинтересованих, уход шлєбодни як и каждого року, а байкером будзе порихтане и безплатне єдзенє за шицки три днї, по 2. юний, покля нє випровадза шицких госцох на моторкох.