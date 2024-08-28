На штварток почина Фестивал улїчних музичарох

НОВИ САД – Фестивал улїчних музичарох будзе отримани од 29. по 31. авґуст у подгородзе Петроварадинскей твердинї.

Колона тогорочного фестивалу руши на штварток, 29. авґуста, на 19:45 и будзе ше рушац од розкрижя Булевару Михайла Пупина и Улїци Жарка Зренянина по подгород Петроварадинскей твердинї, а предводзиц ю будзе французка театрална трупа зоз перформансом „Микрокосмос” (Microcosmos). Уж од 19 годзин нащивительом и учашнїком колони представи ше италиянски состав Бастердяз (Basterdjazz).

На главней бини при Беоґрадскей капури на 21 годзин почнє програма за тих цо любя електронску музику. У Штросмаєровей улїци музику буду пущац и Димитриє Баняц, Никола Шкорич и Деян Чирякович, ґлумци сериї „Државни посао”, а през три вечари участвовац буду велї состави и виводзаче зоз нашей жеми и иножемства.

Вецей деталї о Фестивалу улїчних музичарох мож найсц на тим линку.

Фестивал улїчних музичарох орґанизує Уметнїцка асоцияция „Инбокс” з Нового Саду, зоз покровительством Городу Нового Саду, Министерства култури Републики Сербиї и Покраїнского секретарияту за културу.