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За викенд ХІІІ Културна манифестация „Кед голубица лєцела”

автор И. Лїкар
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ПЕТРОВЦИ (РЕПУБЛИКА ГОРВАТСКА) – Програма ХІІІ културней манифестациї „Кед голубица лєцела” ше одбудзе у Винковцох и Старих Янковцох, а културни програми у Доме култури у Петровцох од 22. по 23. септембер.

У рамикох манифестациї, означи ше и значни рочнїци: 20 роки од снованя и роботи Здруженя „Руснак” Дружтва Руснацох у Републики Горватскей, 100 роки од обявйованя „Ґраматики бачванско-сримскей бешеди” и 220 роки од народзеня Александра Духновича.

Манифестацию ше орґанизує под покровительством Совиту за национални меншини Републики Горватскей, а зоз финансийну потримовку Општини Боґдановци и Стари Янковци и Ради рускей националней меншини городу Вуковару, а у орґанизациї Здруженя „Руснак”.

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