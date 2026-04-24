За „Жатву” средства по конкурсу зоз Министерства

ВЕРБАС/КОЦУР – Културна манифестация „Коцурска жатва” того року будзе финансована и по конкурсу зоз Министерства державней управи и локалней самоуправи, за цо ше вєдно остарали општинска управа Вербас и Национални совит Руснацох, контракт подписани вчера, 23. априла.
Општина Вербас у сотруднїцтве зоз Националним совитом рускей националней меншини подписала контракт зоз Министерством державней управи и локалней самоуправи у суми од 750 тисячи динари за тогорочну Културну манифестацию „Коцурска жатва”.
У Беоґрадзе на подписованю контракту присутни були предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац и предсидатель Националного совиту рускей националней меншини Стеван Самочета.
З тей нагоди, Милан Ґлушац визначел же локална самоуправа Вербас вше будзе робиц на очуваню идентитета националних меншинох, у тим случаю Руснацох и же потрима таки манифестациї нє лєм зоз буджету Општини алє и зоз ресорних министерствох, як и у тим случаю.
На тим конкурсу право конкурованя мали лєм локални самоуправи, алє на схадзки зоз предсидательoм Општини порадзене же би ше конкуровало за „Коцурску жатву”. То источасно и єден зоз прикладох як мож обезпечиц средства за нашо здруженя, гоч по условийох дотичного и подобних конкурсох здруженя гражданох як правни особи анї нє маю право конкуровац.