КултураНационални совитРутенпресТексти

За „Жатву” средства по конкурсу зоз Министерства

автор М. Джуджар
ВЕРБАС/КОЦУР – Културна манифестация „Коцурска жатва” того року будзе финансована и по конкурсу зоз Министерства державней управи и локалней самоуправи, за цо ше вєдно остарали општинска управа Вербас и Национални совит Руснацох, контракт подписани вчера, 23. априла.

Општина Вербас у сотруднїцтве зоз Националним совитом рускей националней меншини подписала контракт зоз Министерством державней управи и локалней самоуправи у суми од 750 тисячи динари за тогорочну Културну манифестацию „Коцурска жатва”.

У Беоґрадзе на подписованю контракту присутни були предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац и предсидатель Националного совиту рускей националней меншини Стеван Самочета.

З тей нагоди, Милан Ґлушац визначел же локална самоуправа Вербас вше будзе робиц на очуваню идентитета националних меншинох, у тим случаю Руснацох и же потрима таки манифестациї нє лєм зоз буджету Општини алє и зоз ресорних министерствох, як и у тим случаю.

На тим конкурсу право конкурованя мали лєм локални самоуправи, алє на схадзки зоз предсидательoм Општини порадзене же би ше конкуровало за „Коцурску жатву”. То источасно и єден зоз прикладох як мож обезпечиц средства за нашо здруженя, гоч по условийох дотичного и подобних конкурсох здруженя гражданох як правни особи анї нє маю право конкуровац.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Нєшка на Мемориялу „Чарни лебед”

„Авантури єдного робота” премиєрно пред домашню публику (фото)

Школяре пиятей класи направели дружтвени бависка (фото)

Креативна роботня з нагоди Дня планети Жеми

Тройо школяре участвовали на змаганю зоз анґлийского