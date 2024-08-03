За здравство у Вербаше обезпечени 75 милиони динари

ВЕРБАС – Предсидателька Покраїнскей влади Мая Ґойкович, вєдно зоз покраїнским секретаром за здравство др Миланом Поповим, уручела контракти о финансованю и софинасованю вибудови, отримованю и опреманю здравствених установох у Войводини, за цо з покраїнского буджету видвоєне 1,36 милярди динари.

Медзи 72 здравственима установами котри достаню средства, находза ше и здравствени установи у Вербаше – Общи шпиталь Вербас и Дом здравя „Велько Влахович”. Спред спомнутих установох контракти подписали директорка Общого шпиталю Вербас др Цвета Роґанович и директор Дома здравя др Ґоран Дюрович.

Общи шпиталь достанє вкупно 59.653.888,03 динари за набавку вецей апаратох, а за Дом здравя будзе обезпечене вкупно 15.336.000 динари.