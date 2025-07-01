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Явна презентация комплексу за рециклажу пнеуматикох

автор С. Саламун
автор С. Саламун 14 Опатрене

ЖАБЕЛЬ – Оддзелєнє за урбанизем, будовательство, озаконєнє и транспорт Општинскей управи општини Жабель оглашело Явну презентацию урбанистичного проєкту урбанистично-архитектонского розробку локациї 7499/4 КО Жабель за потребу реконструкциї poстояцого обєкту зоз надбудову, адаптацию и пренамену комплексу за рециклажу пнеуматикох.

Явна презентация будзе у будинку Општинкей управи Жабель (Николи Тесли 45), у просторийох Оддзелєня за урбанизем у дворе будинку општини. Презентация будзе тирвац седем днї, од пиятку 4. юлия по 10. юлий, кажди роботни дзень од 9 по 14 годзин.

О явней презентациї информовац будзе особа зоз Оддзелєня за урбанизем, а заинтересовани особи годни опатриц урбанистични проєкт, а свойо зауваги або суґестиї на плановани ришеня у писаней форми придац прейґ писарнїци општинскей Управи општини, найпознєйше по 10. юлий.

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