ЖАБЕЛЬ – У Дому здравя Жабель од вчера, 20. юния мож ше приявиц за безплатни препатрунок на мамоґрафу. Приявиц ше можу жени старши як штерацец роки, кажди роботни дзень од 8 по 18 годзин, на число телефона 064/805-72-36.

Знїмац зоз мамоґрафом ше годно доґод єст заинтересовани жени зоз трох местох Општини Жабель – Жаблю, Ґосподїнцох и Дюрдьова.

Директор Дома здравя Жабель, Никола Якшич наглашує же превентивни препатрунок барз важни, же би ше жени после штерацетого року живота требали на кажди два роки контроловац на мамоґрафу.