Глєда ше роботнїкох

ДЮРДЬОВ – Явне комуналне подприємство „Чистота” Жабель глєда роботнїкох за отримованє паркох у Дюрдьове.

Заинтересовани ше можу информовац и приявиц особнє у просторийох ЯКП „Чистота” у Жаблю, лєбо на число телефона 021/2100429.