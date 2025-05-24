Глєда ше роботнїкох

ДЮРДЬОВ – Явне комуналне подприємство „Чистота” Жабель глєда роботнїкох за отримованє паркох у Дюрдьове.
Заинтересовани ше можу информовац и приявиц особнє у просторийох ЯКП „Чистота” у Жаблю, лєбо на число телефона 021/2100429.
НОВИНСКО-ВИДАВАТЕЛЬНА УСТАНОВА РУСКЕ СЛОВО
NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA RUSKE SLOVO
NEWSPAPER PUBLISHING INSTITUTION RUSKE SLOVO
ДЮРДЬОВ – Явне комуналне подприємство „Чистота” Жабель глєда роботнїкох за отримованє паркох у Дюрдьове.
Заинтересовани ше можу информовац и приявиц особнє у просторийох ЯКП „Чистота” у Жаблю, лєбо на число телефона 021/2100429.