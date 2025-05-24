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Глєда ше роботнїкох

автор Л. Сарич
автор Л. Сарич 7 Опатрене

ДЮРДЬОВ – Явне комуналне подприємство „Чистота” Жабель глєда роботнїкох за отримованє паркох у Дюрдьове.

Заинтересовани ше можу информовац и приявиц особнє у просторийох ЯКП „Чистота” у Жаблю, лєбо на число телефона 021/2100429.

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