Були Конїцки обегованя на жабельским гиподроме

автор С. Саламун
автор С. Саламун 17 Опатрене

ЖАБЕЛЬ – На Гиподроме у Жаблю, внєдзелю, 17. аґуста отримани ище єдни успишни Конїцки обегованя у орґанизациї Конїцкого клубу Жабель, а хтори пришли потримац вецей як 800 патраче.

У шейсц змагательних точкох, обеговали ше єднозапраги на 2000 метери, а вкупно участвовали 60 конї, чийо власнїки були з рижних местох з Войводини и Сербиї.

Того року зоз штирох местох општини Жабель, своїх предстванїкох мали лєм Дюрдьов и Жабель. Конь „All in the gameˮ, власнїка Милана Пришича зоз Жаблю, котри и прагал свойого коня, достал награду. Вон завжал 2. место у 4. змагательней точки наволаней „Мемориял Стеван Сичˮ.

Ище єден представнїк зоз Жаблю, котри ше змагал у 3. змагательней точки „Дикиˮ, бул конь „Dik V.R.ˮ власнїка Драґана Урошева. Йому ше нє удало завжал анї єдно место у конкуренциї од дзевец учашнїкох.

Дюрдьов мал представнїка у 1. змагательней точки наволаней „Димитриє Д.ˮ, то бул конь „Maza de sajanˮ власнїка Миряни и Милана Илиїн, алє нажаль бул виключени зоз змаганя.

