На ютре на Крафт фесту у Жаблю участвує и ОК Бенд

автор С. Саламун 11 Опатрене

ЖАБЕЛЬ – Тогорочни, Крафт фест, Караван занатского пива будзе тирвац два днї, пияток и соботу, 19. и 20. септембра.

Нєшка, 20. септембра на 18 годзин наступи шпивацка ґрупа Врело, а на 21:30 годзин ОК Бенд. Крем музичней програми, нащивителє буду мац нагоди коштовац домашнї пива котри буду виложени на штандох. Вчера, пияток 19. септебра наступел бенд Пинк мод (Pink Mood), и шпивачка Бресквица.

Крафт фест ше и того року отримує у єдней часци парку у центре Жабля, коло пияцу, а тирва од 18 годзин до пол ноци.

Орґанизатор Крафт фест Туристична орґанизация Општини Жабель и Општина Жабель котра финасує тот проєкт.

