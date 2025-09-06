Тирва дзецинска манифестация Чаривни дино швет

ДружтвоРутенпресТексти

автор С. Саламун

ЖАБЕЛЬ – Младши члени Културно уметнїцкого дружтва Тарас Шевченко зоз Дюрдьова, на нєдзелю 7. авґуста орґанизовано нащивя Манифестацию Чаривни дино швет на поволанку орґанизатора Туристичней орґанизациї Општини Жабель.

У програми, котра ше приказує кажди дзень мож патриц рисовани филми, рижни представи, дзеци можу участвовац на креативних роботньох, вирабяц рижни предмети и прикрашовац их, участвовац у квизох знаня, уживац на журкох дзе ше пуща музику за младших и подобне.

Дзецинска манифестация Чаривни дино швет отворена стреду, 3. септембра, а будзе тирвац по пондзелок 15. септембра. Отримує ше у парку при будинку Општини Жабель.

Уходнїца дарованє єденого школского прибору.

