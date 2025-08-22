Явна поволанка за реґресованє драгових трошкох школяром

ЖАБЕЛЬ – Општина Жабель и того року будзе реґресовац драгово трошки школяром у школским 2025/2026. року, котри путую кажди дзень з места биваня по образовну установу. Єдно од условийох и же би школярови место пребуваня було на териториї општини найменєй два роки.

О шицких условийох о витворйованю права на реґресованє драгових трошкох за превоженє школярох мож ше вецей поинформовац на тим линку.

Право на реґресованє трошкох превоженя школярох мож витвориц зоз подношеньом вимоги на початку школского рока до 5. септембер, а потим до 25. у мешацу за наиходзаци мешац през цали школски рок.

Формулар вимоги мож превжац у Шалтер сали Општинскей управи Жабель, (Николи Тесли 45, Жабељ) лєбо на интернет боку општини Жабель.

Пополнєти формулар зоз одвитуюцу документацию подноши ше Оддзелєню за общу управу и дружтвену дїялносци у Шалтер сали Општинскей управи Жабель.