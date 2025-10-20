„Забранєно пушенєˮ оправдало шицки обчекованя

РУСКИ КЕРЕСТУР – Того викенду, по єденасти раз, отримана „Водова фестˮ, музични фестивал хтори по традициї зазберує любительох алтернативного звуку.

Фестивал отримани всоботу, 18. октобра у Спортскей гали у Руским Керестуре, а публика того року мала нагоду слухац штири бенди – „Деформитетˮ, „Лутке на концуˮ (трибют бенд леґендарней ґрупи КУД Идийоти), „Исказˮ и „Забранєно пушенєˮ, док конєц вечара бул препущени диджей Грубийови.

Вечар отворел бенд „Деформитетˮ зоз Селенчи, после хторого публику зограл енерґични трибют состав „Лутке на концуˮ. Заш лєм, права фестивалска евфория наступела кед на сцену вишли „Исказˮ, а потим и „Забранєно пушенєˮ, хтори наступели кус познєйше кед ше позберало векше число нащивительох.

Окремни момент вечара бул кед ґрупу „Забранєно пушенєˮ публика зоз овациями виведла на бис, на цо бенд одвитовал зоз ище трома нумерами, после вецей як годзинового наступу найвекших гитох зоз своєй длугорочней кариєри.

Фестивал завар керестурски диджей Груби зоз познатима странима поп и електро гитами ʼ90-их.

Фестивал финансийно потримали – фирма „Изґледˮ, „Club 10ˮ, дискотека „Амадеусˮ, Здруженє гражданох „Пакт Рутенорумˮ, Землєдїлска задруґа „Керестурска паприґаˮ, ДОО „Ренˮ, Маркет „Фрешˮ и Маркет „Тренд Биˮ.