Зачувац найстаршу руску хижу

НОВИ САД – На схадзки Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох директор Заводу Саша Сабадош поднєсол Звит о роботи у прешлим року и План роботи за наиходзаци рок, як и финансийни звит, а шицко прилапене єдногласно.

Активносци и проєкти Заводу хтори витворени и розпочати представел Сабадош, а окреме визначел же „Костельникова єшень” ознова врацена до Нового Саду. Попри тим, члени УО на схадзки, отриманей 25. фебруара, виражели застараносц за будучносц найстаршей рускей хижи у Руским Керестуре, цо плановане по проєкту розришовац же би хижа конєчно достала финансиєра, и же би була опремена за ширшу явносц.

Членїца УО, занята у Покраїнским заводу за защиту памятнїкох др Миряна Дєкич з тей нагоди потолковала же найстарша руска хижа наисце значна за институцию у котрей роби, алє же то важне и рускей заєднїци.

Дальша робота Заводу за културу завиши од конкурса Министерства за културу хтори ище нє отворени, алє ше планує конкуровац. У Заводу уж позберани предмети хтори треба же би прешли процес пририхтованя за презентацию до тей хижи. На схадзки визначене же континуоване отримованє, чуванє и презентация найстаршей рускей хижи завиши и од квалитету сотруднїцтва зоз представнїками Националного совиту Руснацох, од хторих ше обчекує одвичательни приступ ґу очуваню руского културного скарбу.