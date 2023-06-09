Зачували традицию

Кажде з наших местох орґанизує даяку културну манифестацию по чим є препознатлїве и у ширших кругох. Праве так и кед слово о Бикичу и Бикичаньох хтори пред досц роками, точнєйше 2007. року, порушали отримованє Mанифестациї „Пришли нам Русадля”. Слово о пестованю традициї вязаней за зрубованє майового древка, праве на швето Русадля. Каждого року леґинє и хлопи 30. априла вочи Першого мая одходза до лєса и зрубую єдно з найвисших древкох хторе приноша до валалу, древко ше оквици и кладзе до жеми у центре валала. А вец на Русадля шлїдзи шветочносц зрубованя.

Слово о старим обичаю хтори Бикичанє зачували и пестую го и нєшка и на таки способ чуваю свою традицию. Манифестация збогацена зоз отримованьом етно штандох на хторих здруженя женох зоз Општини Шид представяю свою традицию од дакедишнїх єдлох и колачох по ручни роботи.

Централна часц манифестациї то шветочни концерт на хторим, окрем домашнїх КПД „Иван Котляревски”, наступаю и госци. На Манифестациї ше виводзи и окремна шпиванка за тоту шветочносц „Русадля, Русадля” за хтору слова написала Невенка Бобаль, а музично ю порихтал Боян Бабич и з хтору ше отвера шветочни концерт. Дакеди було и госцох з иножемства, а останї роки госци зоз сушедства и околїска Шиду.

Того року наступели КПД „Дюра Киш” и СКУД „Єднота”, а госци з иножемства були члени КУД „Осиф Костелник” з Вуковару. Бина була прикрашена зоз лїповима конарчками цо символика Русадльох, а руски и словацки народни шпиванки збогацели и дзеци, перше наймладши члени КПД „Иван Котляревски”, як и школяре хтори факултативно уча руски язик з елементами националней култури з основних школох шидскей општини. Наступи дзецох надїя же тота Манифестация ище длуго будзе тирвац.

После шпиванкох и рецитацийох и музики, на концу ше танцує и шпива коло майового древка, покля ше леґинє нє лапя до шекерох и починаю зрубовац древко хторе о даскельо минути зрубане. А вец шлїдзи друженє на коктелу тиж з музику и шпиванку, а нарок вец ознова. Красна хвиля допомогла же би Манифестация була так як є и задумана, а и розположенє и друженє було на високим уровню, праве як и одлична орґанизация домашнїх.