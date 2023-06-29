Задзековал тренер Русину, Златко Саянкович

РУСКИ КЕРЕСТУР – После законченей першенственей сезони 2022/2023. року потерашнї тренер Фодбалского клубу „Русин”, Златко Саянкович, дал задзекованє на позициї тренера.

Тренер Саянкович за Рутенпрес виявел же причина такей одлуки нє пораженє од Дюрдїну после хторого Русин нє прешол до висшей Войводянскей лиґи, алє же одлука принєшена вельо скорей, пре стрес, прицисок и емотивну вичерпаносц цо му принєсла позиция тренера у тей сезони.

Саянкович бул на месце тренера Русину од ярнєй часци сезони 2020/2021 место тедишнього тренера Ранка Делича, а надалєй будзе на управи Клубу же би нашла ришенє за нового тренера, хтори би мал свою визию хторих нових бавячох увесц до Русиновей екипи.