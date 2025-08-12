Перше задзекованє у Одборе за културу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлого тижня на членство у Одборе за културу у Националним совиту Руснацох задзековал Иван Канюх зоз Нового Саду. Його задзекованє затераз перше и єдине у тим Одборе. Без нього Одбор тераз чишлї осем членох.

Скорей нього задзековали шесцеро у Одборе за образованє, и седма членїца розришена функциї предсидательки, та тераз єст лєм два членїци, т.є. нова предсидателька и єдна членїца, цо нє достаточне за кворум и дальшу роботу.

Задзековала и єдна членїца Одбору за службене хаснованє язика и писма, дзе остало шейсц члени, цо достаточне число за одлучованє.

Потим, задзековали и двойо зоз седем членох Одбору за информованє, дзе минималне число пейц, цо достаточне за одлучованє.

Перше загашене и Роботне цело за науку, дзе задзековали штверо зоз шесцерих членох, а задзековали и тройо од дзевецерих членох зоз Роботного цела за младих.

Сумируюци потерашнї случованя у одборох и роботних целох, потераз вкупно призначени 16 задзекованя и єдно розришенє.

По Статуту НСР, штири одбори – за образованє, културу, информованє и службене хаснованє язика и писма обовязни, и муша мац найменєй пейсц, а найвецей дзевец членох, док роботни цела нєобовязни, и Совит може функционовац без нїх.