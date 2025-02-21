Заход и виход слунка

Студенти и народ цо их потримую вимагаю институциї у хторих буду робиц фаховци. Студенти сцу дружтво у хторих нє буду важни мена политичарох. Вони буду обични службенїки державних институцийох, лєм цо нє анонимни. Без демаґоґиї и манипулацийох. Сцу шлєбодни медиї

Остатнї текст хтори сом написал за „ „Руске слово“ бул влонї, дзешкаль концом лєта, под насловом „Треба меняц народ“. Реаґовал сом, интуитивно препознаваюци викривеносц лоґики хтора приведла до замиканя дзверох явних институцийох и обєктох хторих єст у Коцуре, пред носом народу.

Понеже сом бул член Националного совиту Руснацох, од першого составу, та по тот предостатнї, раховал сом же пред тим як напишем статю за новини, веряци до здравого розума руководзацих у Совиту, та и до медзисобного довирия з оглядом на длугорочне сотруднїцтво, побешедуєм з нїма, рахуюци же ше цошка цо на тельо нєлоґичне и нєдобронамирне за Руснацох, а я на тото указуєм, риши з єдну телефонску поволанку. Медзитим, нє так ше случело, алє ше шицко розцагло на даскельо мешаци.

А вец сом похопел же национални меншини у Сербиї, та так и Руснаци, нє маю свойо Национални совити, алє их ма партия на власци. Та так и у нашим, нїби, руским Националним совиту єст полно партийних функционерох и послушнїкох, членох пануюцей партиї, док автентичних руских интелектуалцох скоро же анї нєт. Кажде мудри ше з тей приповедки, у хторей глас анонимного и нєупуценого Руснака до роботох коло витворйованя правох националних меншинох вецей вредзи, бо є у пануюцей партиї як глас упуценого и компетентного, єдноставно поцагнє з того, поготов кед похопи же на виберанкох за Национални совит победзує гевтот хто чита гласи, а зна ше хто то роби: члени пануюцей партиї. И пать яка случайносц: при шицких националних заєднїцох ше случи же победза вшадзи исти: лїстина пануюцей партиї! Чи то можлїве? Шицки знаме же нє! Лєм ше поставя питанє чи зме порихтани бешедовац о тим и чи ше одшмелюєме тото повесц. Донєдавна зме о тим нє шмели анї бешедовац, а дзе ище и писац. Тераз, верим же мож и написац. Бо то правда.

Тиж так, кед зме на свойо очи видзели на виберанкох за гоч хтори уровень власци у держави як довирлїви людзе режиму з авта винїмаю пенєжи и плаца за глас тим цо иду гласац (найчастейше три тисячи динари) и ми о тим однїманю и банализованю демократиї нє шмеме нїч повесц. Тиж так мож бешедовац о приходзеню гласачох зоз другей держави, Босни и Герцеґовини на автобусох же би гласали вше и лєм за єдного кандидата. И шицко тото ше случує ту коло нас, а ми о тим нє шмеме анї приповедац анї писац. Нательо зме злєкнути и престрашени?!

Требали присц студенти же би нас одшмелєли и поведли нам: нє дайце ше, най криминалци знїща достоїнство при вас! Будзце шлєбодни людзе! Страх приводзи до нєшлєбоди.

Габа бунту студентох преляла ше и нашо места дзе жию Руснаци. Руски Керестур, Коцур, Кула, Дюрдьов, Вербас, Шид… Дзеци пробую поробиц гевто цо нє поробели їх оцове пред 25 роками. Теди кед зме валяли диктатора Милошевича, алє зме нє закончели роботу. Нє покончели зме лустрацию и ту зме погришели. И теди нє одлучовал народ на пленуму, алє одлучовали политичаре хтори мали свойо интереси. Прето ше нє треба чудовац же студенти нєшка нє сцу до своїх шорох опозицийних политичарох. Бо ше знова случи тото цо уж раз було. Їх труд и енерґию капитализую терашнї опозицийни политичаре. И знова зме на истим. Студенти и народ цо их потримує вимагаю институциї у хторих буду робиц фаховци. Студенти сцу дружтво у хторих нє буду важни мена политичарох. Вони буду обични службенїки державних институцийох, лєм цо нє анонимни. Без демаґоґиї и манипулацийох. Сцу шлєбодни медиї, бо нєшлєбодни медиї творя нєшлєбодного чловека. Звичайни чловек нє розликує шлєбодни медий од нєшлєбодного. Ми новинаре розликуєме и маме вельку одвичательносц кед пристанєме твориц нєшлєбодни медий. Бо нєшлєбодни медий твори нєшлєбодного чловека, нєшлєбодни чловек подложни купованю виберанкох, корупциї и шицкому тому цо маме нєшка и видзиме же то нє добре.

На швето Стритениє, 15. фебруара, церковне и державне, мали зме окремни дзень и окремни два вельки митинґи. Єден у Сримскей Митровици хтори направел пануюци режим зоз своїма прихильнїками хтори пришли на автобусох зоз цалей держави, та аж и зоз Босни и Герцеґовини, шицки за дньовнїцу у висини од 3.000 динари, та по 10.000. Кому ше як заламало. И на плаценим автобусу.

Други митинґ бул там дзе и принєшени Стритенски устав 1835. року, у Краґуєвцу. Там були студенти и їх прихильнїки. Вони пришли пешо, на бициґлох и на своїх автох. Без дньовнїцох. Тоти у Сримскей Митровици пришли вжац, насампредз дньовнїцу и сендвич, а тоти у Краґуєвцу пришли дац. себе, свою енерґию, шлєбоду, идеї и автентични патриотизем. Провадзел сом обидва митинґи и зложел ше зоз єдним коментатором. Сримска Митровица була заход слунка, а Краґуєвац виход.

А Национални совити були задумани як цела у хторих о судьби националней меншини буду одлучовац насампредз интелектуалци националней меншини. Свидоми сом же слова оштри, алє су и прецизни. То универзалия хтора нас провадзи од найнїзших уровньох власци, та по найвисши. Од Месней заєднїци, Националних совитох, прейґ општинох, та по Покраїну и владу Сербиї. Послушнїцтво постало критериюм, а нє знанє и компетенция. На тоту глїбоку нєправду реаґую млади чия будучносц фундаментално загрожена з таку лоґику. Прето маме бунти студентох.