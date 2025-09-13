Вишла нова „Заградка” и розпорядок годзинох

НОВИ САД – Вишла авґустовско-септемберска „Заградка”, а вєдно з ню и дарунок – розпорядок годзинох.

Госци и новосци даваю прегляд лєтних збуваньох, як и рубрика Сцеме знац и упознац, док у Читальнї мож пречитац даскельо писнї и приповедку у сличкох. Мала заградка понука креативни задатки и писньочки за наймладших, а вецей боки и у тим Заградковим двочишлє пошвецени школярским и оводарским литературним и подобовим роботом.

Зоз новим школским роком „Заградка” понука и нову рубрику – Док вирошнєм будзем, а у тим чишлє учитель Марко Новакович представел свою професию. На Забавних бокох мож ришиц вецей интересантни задатки, як и у рубрики Радио у Заградки, док у рубрики Мой любимец Николина Копчански з Коцура приповедала о своїх мачкох.

На насловним боку школяре першей класи зоз учительку Славку Гайдук, Верунку Медєши и Клаудию Няради у Руским Керестуре.