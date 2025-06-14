Вишло остатнє число „Заградки” у тим школским року

НОВИ САД – Вчера видруковане юнийско-юлийске, остатнє, число часописа за дзеци „Заградка” у тим школским року, зоз новим дарунком – налїпками инспированима зоз сликовнїцу „Квитки з мамовей заградки”.

Рубрика Пречитали и роздумали понука задаток котри мож ришиц и пред, и после розпусту, а Госци и новосци аж на штирох бокох информую о велїх активносцох школярох.

У рубрики Сцеме знац и упознац зазначени промоциї кнїжки „Воденїчка на стриберним потоку” у школох у Руским Керестуре, Коцуре и Дюрдьове, а ту и напис о тогорочним дзецинским фестивалу „Веселинка”.

У Читальнї представена нова кнїжка авторки Ана-Мариї Рац „Квитки з мамовей заградки”. Ту мож пречитац даскельо писньочки, зоз прекраснима илустрациями Анї Гудак Заґоричник.

Приповедка у сличкох у тим чишлє ше вола „Лилова плата”, написала ю Златка Чизмар, а у Малей заградки єст интересантни задатки за наймладших. Ту и Мала вистава, а такой по тим шлїдза боки зоз авторскима роботами наших школярох.

Як и звичайно, у юнийско-юлийским чишлє обявюєме и наградзени состави на Смотри кирилскей писменосци у Тителю.

Радио у Заградки вас поволує же бисце зазначели даєдни податки зоз нєшкайшей хвильки о себе, а Алексей Колошняї зоз Руского Керестура нас упознава зоз своїм псом Мону.

Нє вихабени анї Забавни боки, а анї Заградкова ґалерия, алє рубрика котру пририхтовал астрофизичар др Роберт Джуджар у тим школским року дочекала свойо остатнє предлуженє.

Шлїдуюце число Заградки видзе у септембру.