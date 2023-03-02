Заєднїцка молитва за Тайванцох

НОВИ САД – Членїци Шветового молитвеного дня у Новим Садзе поволую на екуменске стретнуце и молитву у католїцкей (такволаней катедралней) Церкви Мена Марийового, на пияток 3. марца на 16 годзин. Будзе ше модлїц за Тайван, вєдно зоз ище 150 жемами швета.

Шветови дзень молитви (СМД) то медзинародни екуменски рух християнских женох. Рух ше снує на вредносцох християнства, екуменизма, любови и молитви.

Каждого року, першого пиятку у марцу, члени розличних християнских церквох и деноминацийох поволую шицких, младих, старих, жени, хлопи, на заєднїцку молитву за жем, котра пририхтує молитву у тим року. СМД служба першираз отримана 1927. року.

Тогорочну молитву пририхтали християнки на Тайвану. Основа тогорочней молитви то виривок зоз Писма апостола Павла Ефесяном 1, 15-19, та прето и назва молитви „Чул сом за вашу виру” ‒ гвари ше у поволанки членїцох СМД, медзи хторима и нашо грекокатолїкинї.