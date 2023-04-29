На нєдзелю заєднїцка предконґресна схадзка двох коцурских Месних одборох

КОЦУР – У просторийох Дома култури у Коцуре на нєдзелю, 30.априла на 20 годзин будзе отримана заєднїцка схадзка Месного одбору Коцур Рускей матки и Месного одбору Културно-просвитного дружтва ДОК – Нови Сад.

На схадзки шицки заинтересовани годни дознац найновши деталї коло орґанизованя 17. Шветового конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох, хтори будзе отримани од 17. по 19. авґуст у Новим Садзе, и годни предкладац делеґатки/делеґатох за два пленарни зашеданя Конґресу.

За шицки додатни информациї мож контактовац предсидателя Орґанизацийного одбору 17. Шветового конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох проф. др Михайла Фейсу (fejsam@gmail.com).