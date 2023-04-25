Заєднїцка предконґресна схадзка двох Месних одборох

КОЦУР – У просторийох Дома култури у Коцуре, на нєдзелю 30. априла, на 20 годзин, будзе отримана заєднїцка схадзка Месного одбору Рускей матки и Месного одбору Културно-просвитного дружтва ДОК – Нови Сад.

На схадзки шицки заинтересовани годни дознац найновши деталї коло орґанизованя 17. Шветового конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох (ШК РРЛ), хтори будзе од 17. по 19. авґуст у Новим Садзе. Тиж годно ше и предкладац делеґатки/делеґатох за два пленарни зашеданя Конґресу, дознаваме од предсидатель ОО 17. ШК РРЛ проф. др Михайла Фейси.