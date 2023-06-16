Нєшка заєднїцка схадзка УО Рускей матки и РО глашнїка „Руснак”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Заєднїцка схадзка Управного одбору Рускей матки и Редакцийного одбору глашнїка Рускей матки „Руснак” будзе на пияток, 16. юния у сали Месней заєднїци у Руским Керестуре (Улїца Бориса Кидрича 60) з початком на 17 годзин.

За схадзку предложени дньови шор на хторим будзе10 точки, а медзи иншим будзе слова о конкретизованю ориєнтационого плану отримованя 17. Конґреса Русинох/Руснацох/Лемкох од 17. по 19. авґуст у Новим Садзе, финансийним стану Рускей матки, як и пририхтованю предконґресного числа гласнїка Рускей матки Руснак.