Заєднїцка схадзка Вивершного и Одбору за културу НСР

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прейґ зум платформи, штварток, 3. октобра, отримана заєднїцка схадзка Вивершного одбору и Одбору за културу Националного совиту Руснацох.

На Дньовим шоре найзначнєйша точка була приношенє одлуки о лїстини препоручених проєктох посланих на конкурс Буджетского фонду за национални меншини у 2024. року, хтори розписало Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ.

У Буджетским фонду за тоту намену єст 30 милиони динари хтори би Министерство требало розподзелїц за проєкти шицких меншинох у Републики Сербиї.

На Конкурс свойо апликациї послали 12 нашо институциї, здруженя гражданох и културно-уметнїцки дружтва. Члени Вивершного одбору и Одбору за културу вигласали предложену лїстину проєктох о хторей конєчне думанє и кельо финансийни средства достаню, одредзи Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ. Вимагана сума за спомнути нашо 12 проєкти виходзи 7.115.000 динари.