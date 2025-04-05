На пияток заєднїцка схадзка Вивершного и Одбору за културу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Заєднїцку схадзка Вивершного одбору Националного совиту Руснацох и Одбору за културу ше отрима на вовторок, 8. априла на 19 годзин у просторийох Националного совиту.

На Дньовим шоре будзе розподзельованє средствох по Конкурсу за орґанизованє манифестацийох у обласци защити нєматериялного културного нашлїдства и уметнїцкей творчосци Руснацох у 2025. року и предкладаня розподзельованя средствох по конкурсох на котри конкуровали нашо дружтва у Покраїнским секретарияту за културу – обласц нєматериялного нашлїдства и обласц видавательней дїялносци и Покраїнским секретарияту за национални меншини.